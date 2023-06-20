Марко: в Канаде разрыв сократился, но «Ред Булл» выступил не так, как должен был

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко отметил, что преимущество команды над соперниками по итогам Гран-при Канады оказалось не таким значительным как в предыдущих гонках.

«Разрыв сокращается? Да, здесь всё стало ближе. Но мы выступили не так, как должны были. Мы не смогли нагреть шины до нужной температуры, особенно жёсткие.

Все думают, что «Ред Булл» — фантастическая машина. Да, это хорошая машина. Но «Феррари», а также «Мерседес» не улучшились по сравнению с прошлым годом. Я думаю, что они поменялись местами в начале сезона. Поэтому, когда мы не в лучшей форме, они ближе, тут всё просто», — приводит слова Марко Racingnews365 со ссылкой на подкаст F1 Nation.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Канады. гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо финишировал вторым, представляющий «Мерседес» Льюис Хэмилтон замкнул тройку сильнейших.