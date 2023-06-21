Флавио Бриаторе: в Канаде мы увидели на подиуме трёх самых великих чемпионов Формулы-1

Бывший руководитель «Бенеттона» и «Рено» Флавио Бриаторе высказался о подиуме Гран-при Канады Формулы-1.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем гонки Гран-при Канады. Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо финишировал вторым, а представляющий «Мерседес» Льюис Хэмилтон замкнул тройку сильнейших.
«Макс Ферстаппен снова продемонстрировал своё обычное превосходство в Канаде. Его товарищ по команде Серхио Перес был далёк от результата. Он показывает, что не только машина должна быть хорошей, но и гонщик должен соответствовать поставленной задаче. В воскресенье мы увидели на подиуме самых великих чемпионов Формулы-1. Это был подиум с тремя сильнейшими представителями этого спорта.
Теперь мы будем ждать следующего Гран-при. Мы надеемся, что «Феррари» продолжит в том же темпе, мы надеемся, что «Астон Мартин» сократит отставание от «Ред Булл», хотя на чемпионство, похоже, уже претендует только безудержный Макс Ферстаппен», — приводит слова Бриаторе GPblog.
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