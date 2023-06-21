Марко: Перес старается не отставать от Ферстаппена уже два года, что уже достижение

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о пилоте команды Серхио Пересе.

«Серхио старается не отставать от Макса уже два года, что само по себе является достижением. Это довольно долгий срок для любого гонщика», — приводит слова Марко GrandPX.news со ссылкой на Auto Motor und Sport.

В настоящий момент Перес занимает второе место в общем зачёте пилотов, имея в активе 126 очков. Возглавляет рейтинг его товарищ по команде Макс Ферстаппен, на счету которого 195 баллов. Топ-3 замыкает Фернандо Алонсо, представляющий британский гоночный коллектив «Астон Мартин» (117 очков).

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Ранее Марко отметил, что преимущество команды перед соперниками по итогам Гран-при Канады оказалось не таким значительным, как в предыдущих гонках.