Ферстаппен: хочу, чтобы Алонсо выиграл один из Гран-при в этом сезоне

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о том, что он хотел бы видеть пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо в качестве победителя одного из Гран-при в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Кому я желаю победы в гонке в этом сезоне? Фернандо Алонсо. Он мне нравится, он настоящий гонщик, он заслуживает этого, он никогда не сдаётся, это видно. Много лет он выступал с машиной, с которой нельзя бороться за победы, но он настоящий зверь, и если вы спросите меня о гонщике, которого я хочу видеть победителем гонки в этом году, то это однозначно Фернандо.

Победить во всех гонках сезона? Не думаю, что это возможно. Сейчас стало больше гонок. Прошлый год получился сумасшедшим, было аж 15 побед, но самое главное — это победа в чемпионате», — приводит слова Ферстаппена GPFans.