Бергер: Шумахер и Хэмилтон достойны сравнения с Сенной, а Ферстаппен с ним на одном уровне
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Бывший пилот Формулы-1 Герхард Бергер поделился мыслями о трёхкратном чемпионе мира, легендарном бразильце Айртоне Сенне, высказав мнение, что гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен находится с ним на одном уровне.
«Когда Михаэль Шумахер вдруг появился в Формуле, я помню взгляд Айртона, который говорил только одно: «Этот парень особенный. Нам следует обратить на него внимание, он может стать для нас опасным». Михаэль Шумахер и Льюис Хэмилтон, по крайней мере, заслуживают сравнения [с Сенной]. Но теперь я могу сказать о Максе следующее: в спортивном плане он находится на одном уровне с Айртоном», — приводит слова Бергера Sport1.de.
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