Эдди Джордан: многие гонщики назвали Сенну лучшим из лучших, к ним стоит прислушаться

Бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан поделился мнением о трёхкратном чемпионе мира, легендарном бразильце Айртоне Сенне.

«Стоит прислушиваться к самим гонщикам: восемь из десяти пилотов поколения Айртона и даже после него назвали Сенну лучшим из лучших. Он успел не всё, но случайная смерть в Имоле в 1994 году увековечила его имя. Он наверняка выиграл бы ещё три или четыре титула, если бы та трагическая гонка не лишила нас его», — приводит слова Джордана Sport1.de.

Напомним, перед стартом сезона-1994 Сенна перешёл в «Уильямс» на место ушедшего из Формулы-1 Алена Проста. Во время третьего этапа чемпионата в Имоле Сенна трагически погиб, врезавшись в стену на большой скорости. Он был трёхкратным чемпионом мира.

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