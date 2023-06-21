Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Марко в пяти словах объяснил, почему Ферстаппен быстрее Переса

Марко в пяти словах объяснил, почему Ферстаппен быстрее Переса
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко ответил на вопрос журналистов, почему пилот Серхио Перес оказывается медленнее своего товарища по команде Макса Ферстаппена.

«Потому что Макс – это Макс», — приводит слова Марко Racingnews365.

Напомним, по итогам минувшего Гран-при Канады Перес показал шестой результат. Ферстаппен стал его победителем.

В настоящий момент Перес занимает второе место в общем зачёте пилотов, имея в активе 126 очков. Возглавляет рейтинг Ферстаппен, на счету которого 195 баллов. Топ-3 замыкает Фернандо Алонсо, представляющий британский гоночный коллектив «Астон Мартин» (117 очков).

Самые доминирующие команды в истории Формулы-1:

Ранее известный британский журналист Питер Уиндзор высказал мнение, что гонщик «Хааса» Нико Хюлькенберг стал бы подходящим напарником Ферстаппена в «Ред Булл».

Материалы по теме
Уиндзор: а не думает ли «Ред Булл» взять Хюлькенберга в напарники к Максу Ферстаппену?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023