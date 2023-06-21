Окон: я всегда был лидером команды

Французский пилот «Альпин» Эстебан Окон высказался о своей роли в команде.
«Я не знаю, что меня ждёт в будущем. На данный момент я чувствую себя очень хорошо в «Альпин». Я чувствую, что мы прогрессируем, и полностью уверен в себе. Но в Формуле-1 никогда не знаешь будущего. Я знаю, на какие жертвы пошёл и через что мне пришлось пройти, чтобы оказаться там, где я сейчас. Но это только начало.
В каком-то смысле я всегда был лидером команды. Я всегда вёл свою команду вперёд, говоря, что мне нужно. Я в восторге от работы с людьми вокруг меня, и мы должны продолжать в том же духе», — приводит слова Окона DAZN.
Напомним, на завершившемся Гран-при Канады Окон показал восьмой результат. В зачёте пилотов Окон сейчас занимает девятую позицию, имея в своём активе 29 очков.
- 21 июня 2023
-
15:57
-
15:51
-
15:11
-
14:06
-
13:30
-
12:26
-
11:38
-
11:24
-
10:42
-
10:23
-
10:05
-
00:52
- 20 июня 2023
-
23:56
-
23:49
-
22:20
-
21:31
-
20:56
-
20:27
-
19:57
-
19:18
-
18:41
-
18:05
-
16:59
-
15:56
-
15:28
-
15:16
-
15:15
-
14:02
-
12:58
-
12:26
-
11:53
-
11:11
-
11:00
-
10:56
-
10:15