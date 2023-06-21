Окон: я всегда был лидером команды

Французский пилот «Альпин» Эстебан Окон высказался о своей роли в команде.

«Я не знаю, что меня ждёт в будущем. На данный момент я чувствую себя очень хорошо в «Альпин». Я чувствую, что мы прогрессируем, и полностью уверен в себе. Но в Формуле-1 никогда не знаешь будущего. Я знаю, на какие жертвы пошёл и через что мне пришлось пройти, чтобы оказаться там, где я сейчас. Но это только начало.

В каком-то смысле я всегда был лидером команды. Я всегда вёл свою команду вперёд, говоря, что мне нужно. Я в восторге от работы с людьми вокруг меня, и мы должны продолжать в том же духе», — приводит слова Окона DAZN.

Напомним, на завершившемся Гран-при Канады Окон показал восьмой результат. В зачёте пилотов Окон сейчас занимает девятую позицию, имея в своём активе 29 очков.