Хельмут Марко назвал трёх сильнейших пилотов Формулы-1

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказал мнение, что гонщик его команды Макс Ферстаппен, а также Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» и Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» являются сильнейшими пилотами в Формуле-1.

«У Макса сейчас лучшая машина, хотя Алонсо и Хэмилтон имеют шансы навязывать ему конкуренцию. Эти трое пилотов самые сильные, но Макс всё равно выделяется среди них», — приводит слова Марко Oe24.at.

В настоящий момент Ферстаппен уверенно лидирует в общем зачёте пилотов, имея в активе 195 очков. На втором месте товарищ Ферстаппена по команде Серхио Перес, на счету которого 126 баллов. Топ-3 замыкает Алонсо (117 очков). Хэмилтон занимает четвёртую позицию со 102 баллами.

Ферстаппена заметили за рулём новой «Феррари» в автосалоне: