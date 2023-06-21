Хельмут Марко назвал трёх сильнейших пилотов Формулы-1

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказал мнение, что гонщик его команды Макс Ферстаппен, а также Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» и Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» являются сильнейшими пилотами в Формуле-1.
«У Макса сейчас лучшая машина, хотя Алонсо и Хэмилтон имеют шансы навязывать ему конкуренцию. Эти трое пилотов самые сильные, но Макс всё равно выделяется среди них», — приводит слова Марко Oe24.at.
В настоящий момент Ферстаппен уверенно лидирует в общем зачёте пилотов, имея в активе 195 очков. На втором месте товарищ Ферстаппена по команде Серхио Перес, на счету которого 126 баллов. Топ-3 замыкает Алонсо (117 очков). Хэмилтон занимает четвёртую позицию со 102 баллами.
Ферстаппена заметили за рулём новой «Феррари» в автосалоне:
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