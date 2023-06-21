Кравиц: заслуживает ли Перес своего места? Да, хотя Хорнер был скор на похвалу Албону

Известный обозреватель Формулы-1 Тед Кравиц высказался о позициях мексиканца Серхио Переса в «Ред Булл», а также о возможном приходе на его место бывшего пилота команды Алекса Албона из «Уильямса».

«Заслуживает ли Перес своего места? Да, хотя Хорнер был скор на похвалу Алексу Албону, не так ли? Мне показалось это интересным, учитывая, что Алекс Албон освобождён от всех связей и больше не носит значок «Ред Булл» на боку шлема.

Однако у него по-прежнему есть связи с семьёй Ювидья, владеющей 51% акций «Ред Булл». И у него есть пара спонсоров, связанных с семьей Ювидья, у которой есть и другие бренды в Таиланде», – сказал Кравиц в подкасте Sly F1.

Напомним, на минувшем Гран-при Канады Албон финишировал седьмым, став лучшим пилотом этапа по версии экспертов сайта Ф-1.