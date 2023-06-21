Сейвуд рассказал о слухах из паддока насчёт будущего Бинотто, Норриса и Леклера

Известный журналист и эксперт Формулы-1 Джо Сейвуд поделился свежими слухами из паддока.

«Что касается слухов, то в паддоке относительно тихо, но люди всё ещё говорят о переходах инженеров. Я слышал разные странные истории, в том числе о Маттиа Бинотто (Бывший руководитель «Феррари». — Прим. «Чемпионата».) в «Макларене», хотя неясно, в какой роли его рассматривают. Возможно он бы согласился, если бы место для него нашлось.

Ситуация с гонщиком выглядит ещё более дико из-за разговоров о том, что Ландо Норрис обсуждает своё будущее с «Ауди», которая официально не войдёт в Формулу 1 до 2026 года, хотя до этого времени у Ландо контракт с «Маклареном».

Ещё одно имя, которое время от времени упоминается, — Алекс Палу, который, похоже, довольно быстро перерастает серию IndyCar. В следующем году он перейдёт в команду «Макларен» в IndyCar, но всё ещё имеет амбиции выступать в Формуле-1. Также ходили разговоры о Шарле Леклере и команде «Астон Мартин», но организовать такой переход не будет делом одного момента», — написал Сейвуд в своём блоге.