Марко ответил, заслуживает ли Перес место пилота «Ред Булл»

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко в очередной раз высказался о положении в команде мексиканца Серхио Переса, которому в последнее время пророчат уход из австрийского коллектива.

«Что касается Переса, то он делает ту работу, которая от него требуется. Он должен помогать добиваться победы в Кубке конструкторов, и текущее положение дел вполне этому соответствует. Он также показал, что способен побеждать в гонках, когда находится в своей лучшей форме. Вопрос, достаточно ли он хорош для нас, у нас не возникает», – приводит слова Марко издание F1-Insider.

Напомним, Перес финишировал на Гран-при Канады шестым. В общем зачёте мексиканец занимает второе место, уступая 69 очков напарнику Максу Ферстаппену.