Бывший пилот «Ред Булл» Уэббер считает, что команда заслуживает большей похвалы

Бывший пилот Формулы-1 Марк Уэббер выразил мнение, что команда «Ред Булл» не получает должного уважения за выступления в текущем сезоне.
«Если бы они были заводской командой, то могли бы получить ещё больше похвалы.
По сути, это команда, состоящая из фантастических личностей и людей, которые проделали огромную работу по созданию прекрасной машины Формулы-1, которая не просто способна бороться за чемпионство, а доминирует во многих отношениях.
Они приложили много усилий для развития этого вида спорта. Персонал и инфраструктура в Милтон-Кинсе свидетельствуют о том, насколько хорошо они управляются. Они всегда демонстрировали правильное отношение и к своим сотрудникам, и к этому спорту. Через эту команду прошло большое количество людей. Люди иногда забывают про проделанный «Ред Булл» экстраординарный объём работы», — приводит слова Уэббера Racingnews365 со ссылкой на Motorsport.
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