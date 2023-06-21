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Бывший пилот «Ред Булл» Уэббер считает, что команда заслуживает большей похвалы

Бывший пилот «Ред Булл» Уэббер считает, что команда заслуживает большей похвалы
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Бывший пилот Формулы-1 Марк Уэббер выразил мнение, что команда «Ред Булл» не получает должного уважения за выступления в текущем сезоне.

«Если бы они были заводской командой, то могли бы получить ещё больше похвалы.

По сути, это команда, состоящая из фантастических личностей и людей, которые проделали огромную работу по созданию прекрасной машины Формулы-1, которая не просто способна бороться за чемпионство, а доминирует во многих отношениях.

Они приложили много усилий для развития этого вида спорта. Персонал и инфраструктура в Милтон-Кинсе свидетельствуют о том, насколько хорошо они управляются. Они всегда демонстрировали правильное отношение и к своим сотрудникам, и к этому спорту. Через эту команду прошло большое количество людей. Люди иногда забывают про проделанный «Ред Булл» экстраординарный объём работы», — приводит слова Уэббера Racingnews365 со ссылкой на Motorsport.

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