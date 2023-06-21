Леклер извинился перед «Феррари» за публичную критику в Канаде

Глава «Феррари» Фредерик Вассёр сообщил, что команда уладила недопонимание с Шарлем Леклером, произошедшее в квалификации минувшего Гран-при Канады.

Напомним, во втором сегменте Леклер предложил перейти на шины «софт», однако команда отреагировала на его просьбу с запозданием, чем монегаск, ставший только 11-м, остался недоволен.

«У нас получился хороший разговор. Леклер сказал: «Окей, я был неправ. Мне жаль». Я всегда стараюсь защищать своих парней и прекрасно понимаю, что когда они выпрыгивают из машины после неудовлетворительного результата, то отвечают «нет» на вопрос, довольны ли они стратегией. Вы никогда не встретите пилота, который скажет: «Я облажался, но всё было супер». Самое важное — это поговорить с командой. Так мы и поступили», – приводит слова Вассёра Crash.net.