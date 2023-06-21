Руководитель «Хааса»: у нас с «Феррари» схожие проблемы, причины которых нам неизвестны

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о нестабильности команды. В текущем сезоне Формулы-1 пилоты «Хааса» несколько раз показывали высокие результаты в квалификациях, но в гонках команда не могла развить успех и откатывалась назад.
По мнению Штайнера, похожие проблемы испытывает и команда «Феррари», двигатели которой использует «Хаас».
«Похоже, что можно провести параллель с «Феррари». Они уступают в гонках на определённых трассах, так что, похоже, в этом есть какая-то закономерность.
Почему так происходит? Если бы у меня был ответ на вопрос, то мы бы работали над этим. Мы привыкли говорить про аэродинамическую трубу и подобные вещи, а нужно смотреть на картину в целом. Я не говорю, что проблема может быть где угодно, но, как я уже сказал, мы должны рассматривать всё. Может ли это быть из-за подвески? Да, но нам нужно знать, что именно не так, если это подвеска.
Я не могу просто прийти в «Феррари» и сказать: «Это ваша вина, у нас проблемы, и вам нужно их решить». Это не так просто, как кажется.
Необходимо выяснить, откуда берётся проблема. Нам нужно разобраться должным образом, потому что мы приходим к выводу, что у нас та же проблема, что и у «Феррари», — приводит слова Штайнера Racingnews365.
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