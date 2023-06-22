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«Всё меняется, когда вы пытаетесь руководить». Вассёр назвал проблему Формулы-1

«Всё меняется, когда вы пытаетесь руководить». Вассёр назвал проблему Формулы-1
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Глава «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о проблеме Формулы-1, которая, по его мнению, становится очевидной только при определённом карьерном росте в серии.

«Проблема Формулы-1 заключается в инертности. С одной стороны, всё кажется очень динамичным, мы что-то меняем, проблемы могут возникать в одночасье и порой решаться в промежуток от одной гонки к другой.

Но реальность нашего бизнеса такова, что когда вы хотите управлять лодкой, всё перестаёт быть гибким. Мы знаем, что если нужно нанять человека, то речь идёт не о днях, а о годах. Пару дней назад я подписал контракт с топовым парнем, но он присоединится к нам в 2025 году. Кажется, что это долго. Но если вы ничего не сделаете, то будет ещё хуже», – приводит слова Вассёра издание Autosport.

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