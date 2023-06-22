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В «Мерседесе» планируют начать бороться за победы в Гран-при к концу сезона

В «Мерседесе» планируют начать бороться за победы в Гран-при к концу сезона
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Майк Эллиот, отвечающий за общие и стратегические вопросы «Мерседеса», рассказал о планах команды по улучшению своего болида.

«Разумеется, все осознают, что нынешняя версия нашего болида не соответствует нашим требованиям и ожиданиям. На самом деле, очень здорово, что мы можем бороться хотя бы за подиум в некоторых гонках. Но мы надеемся, что новые обновления хорошо повлияют на машину и к концу сезона нам удастся начать бороться за победы в Гран-при», — приводит слова Эллиота Motorsport Week.

Напомним, на прошедшем Гран-при Канады пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон замкнул тройку сильнейших. Его напарник Джордж Расселл завершил гонку досрочно. Победителем же стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

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