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Ферстаппен: надеюсь, что скоро мы увидим больше команд, которые смогут навязать нам борьбу

Ферстаппен: надеюсь, что скоро мы увидим больше команд, которые смогут навязать нам борьбу
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался по поводу конкуренции в Формуле-1 в сезоне-2023.

«Иногда приятно иметь хорошую конкуренцию. Если честно, я получал удовольствие по ходу сезона-2021, но мне также понравилось и то, как сложился сезон-2022.

Конечно, я понимаю, что людям становится немного скучно, если доминирует только одна команда. Поэтому я надеюсь, что в ближайшее время мы увидим больше команд, способных навязать нам борьбу.

Для меня, наверное, сейчас мотивация побеждать становится ещё больше, потому что ты знаешь, что у тебя победная машина. Когда ты рассчитываешь только на пятое место, это всё равно очень здорово, но, наверное, не так мотивирует, как понимание, что можно победить», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.

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