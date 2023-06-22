Ферстаппен: надеюсь, что скоро мы увидим больше команд, которые смогут навязать нам борьбу
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался по поводу конкуренции в Формуле-1 в сезоне-2023.
«Иногда приятно иметь хорошую конкуренцию. Если честно, я получал удовольствие по ходу сезона-2021, но мне также понравилось и то, как сложился сезон-2022.
Конечно, я понимаю, что людям становится немного скучно, если доминирует только одна команда. Поэтому я надеюсь, что в ближайшее время мы увидим больше команд, способных навязать нам борьбу.
Для меня, наверное, сейчас мотивация побеждать становится ещё больше, потому что ты знаешь, что у тебя победная машина. Когда ты рассчитываешь только на пятое место, это всё равно очень здорово, но, наверное, не так мотивирует, как понимание, что можно победить», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.
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