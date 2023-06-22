Ферстаппен: надеюсь, что скоро мы увидим больше команд, которые смогут навязать нам борьбу

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался по поводу конкуренции в Формуле-1 в сезоне-2023.

«Иногда приятно иметь хорошую конкуренцию. Если честно, я получал удовольствие по ходу сезона-2021, но мне также понравилось и то, как сложился сезон-2022.

Конечно, я понимаю, что людям становится немного скучно, если доминирует только одна команда. Поэтому я надеюсь, что в ближайшее время мы увидим больше команд, способных навязать нам борьбу.

Для меня, наверное, сейчас мотивация побеждать становится ещё больше, потому что ты знаешь, что у тебя победная машина. Когда ты рассчитываешь только на пятое место, это всё равно очень здорово, но, наверное, не так мотивирует, как понимание, что можно победить», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.