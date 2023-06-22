Нил Джани присоединился к проекту «Ауди» в Ф-1 в качестве гонщика по развитию моторов

Швейцарец Нил Джани подписал контракт с «Ауди» в качестве гонщика по развитию моторов. Он будет работать на симуляторе.
Стоит отметить, что ранее Джани был резервным пилотом «Ред Булл». Также он был пилотом «Порше» в гонках на выносливость и один сезон в Формуле-Е. Джанни является победителем «24 часов Ле-Мана».
«Как и при разработке производства, моделирование играет важную роль в нашем проекте Формулы-1. Наш симулятор является важным инструментом для разработки силовой установки. Для этого требуется пилот-разработчик, который в дополнение к знанию технологий привнесёт в проект разносторонний опыт, особенно с точки зрения управления в условиях гонок», — сказал Оливер Хоффманн, член правления по техническому развитию AUDI AG.
Напомним, «Ауди» планирует дебютировать в Формуле-1 в 2026 году.
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