Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Нил Джани: я рад сопровождать «Ауди» на пути к Формуле-1

Нил Джани: я рад сопровождать «Ауди» на пути к Формуле-1
Комментарии

Швейцарский гонщик Нил Джани высказался по поводу своего контракта с «Ауди» в качестве гонщика по развитию моторов.

«Я рад сопровождать «Ауди» на пути к Формуле-1. Участие в проекте такого масштаба на ранней стадии одновременно и большая честь, и большая ответственность. Я уверен, что с моим опытом работы в Формуле-1 и проектах LMP я смогу наладить хорошие связи между теорией и практикой», — приводит слова Джани пресс-служба «Ауди».

Стоит отметить, что ранее Джани был резервным пилотом «Ред Булл». Сейчас Джани выступает в гонках на выносливость.

Напомним, «Ауди» планирует дебютировать в Формуле-1 в 2026 году.

Материалы по теме
Нил Джани присоединился к проекту «Ауди» в Ф-1 в качестве гонщика по развитию моторов
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023