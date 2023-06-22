Нил Джани: я рад сопровождать «Ауди» на пути к Формуле-1

Швейцарский гонщик Нил Джани высказался по поводу своего контракта с «Ауди» в качестве гонщика по развитию моторов.

«Я рад сопровождать «Ауди» на пути к Формуле-1. Участие в проекте такого масштаба на ранней стадии одновременно и большая честь, и большая ответственность. Я уверен, что с моим опытом работы в Формуле-1 и проектах LMP я смогу наладить хорошие связи между теорией и практикой», — приводит слова Джани пресс-служба «Ауди».

Стоит отметить, что ранее Джани был резервным пилотом «Ред Булл». Сейчас Джани выступает в гонках на выносливость.

Напомним, «Ауди» планирует дебютировать в Формуле-1 в 2026 году.