Нил Джани: я рад сопровождать «Ауди» на пути к Формуле-1
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Швейцарский гонщик Нил Джани высказался по поводу своего контракта с «Ауди» в качестве гонщика по развитию моторов.
«Я рад сопровождать «Ауди» на пути к Формуле-1. Участие в проекте такого масштаба на ранней стадии одновременно и большая честь, и большая ответственность. Я уверен, что с моим опытом работы в Формуле-1 и проектах LMP я смогу наладить хорошие связи между теорией и практикой», — приводит слова Джани пресс-служба «Ауди».
Стоит отметить, что ранее Джани был резервным пилотом «Ред Булл». Сейчас Джани выступает в гонках на выносливость.
Напомним, «Ауди» планирует дебютировать в Формуле-1 в 2026 году.
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