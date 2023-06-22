«Феррари» подписала контракт с топовым техническим специалистом

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался по поводу разногласий внутри коллектива, а также рассказал, что итальянская команда подписала контракт с топовым техническим специалистом, который начнёт работу в 2025 году.
«В Канаде Леклер потерял самообладание? После этого мы провели хорошую дискуссию, и он признал свою ошибку. Это был очень конструктивный и прямой разговор. Я уверен, что тот же Макс Ферстаппен не всегда доволен стратегией или настройками. В этом спорте всегда хочется выжимать максимум.
Я добился прогресса в понимании того, где мы слабы и где мы можем улучшиться как команда. Мы хорошо справляемся с мелкими задачами, но когда речь идёт о глобальной стратегии, то тут уже всё не так радужно. Например, когда вы хотите подписать кого-то, то приходится ждать годами. Несколько недель назад мы подписали контракт с топовым техническим специалистом, который присоединится к команде в 2025 году, чтобы работать над машинами 2025 и 2026 годов», — приводит слова Вассёра GrandPX.news.
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