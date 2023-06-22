Хорнер: должно быть, Феттелю неприятно видеть, насколько хорошо идут дела у «Астон Мартин»
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался по поводу бывшего пилота Формулы-1 Себастьяна Феттеля, который завершил карьеру в прошлом году.
«Должно быть, Себу неприятно видеть, насколько хорошо у «Астон Мартин» дела идут в этом году.
Ему было нелегко там. Но правда в том, что без Феттеля «Астон Мартин»n не был бы там, где они есть в этом году. Он имеет свою долю их успеха. И я уверен, что он все еще наслаждается временем со своей семьей», — привоидт слова Хорнера GrandPrix.
Напомним, Феттель завершил карьеру в Формуле-1 в 2022 году. Свой последний сезон он закончил на 12-м месте в личном зачёте, выступая за «Астон Мартин». Себастьян четыре раза становился чемпионом мира Формулы-1 в составе «Ред Булл».
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