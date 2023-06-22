Перес рассказал, какие проблемы с машиной его беспокоили в последних гонках

Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал серию неудачных результатов в последних гонках и заявил, что справится с данной ситуацией, а также рассказал, что его больше всего беспокоило.
«Сейчас удача не на нашей стороне, но это то, что есть. Самые большие проблемы были с торможением. Надо с этим справиться, разобраться, что происходит. В такие моменты нужно быть сильным с точки зрения психологии, и я именно такой. Я знаю, что справлюсь с этим периодом, который длится по сути две гонки. В Монако я ошибся и уикенд вышел плохим, но темп тогда был хорошим. А вот в Канаде темпа не было, и это беспокоит. Жду гонку в Австрии и надеюсь, верну свою форму», — приводит слова Переса Speedcafe.
На данный момент Серхио Перес отстаёт от лидирующего в общем зачёте пилотов Макса Ферстаппена на 69 очков.
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