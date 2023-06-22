Мик Шумахер выступит за рулём «Мерседеса» отца на «Фестивале скорости» в Гудвуде

Резервный пилот «Мерседеса» Мик Шумахер выступит на «Фестивале скорости» в Гудвуде с 14 по 16 июля за рулём W02, болида, на котором в сезоне-2011 гонялся его отец Михаэль.

«Это будет захватывающее зрелище — проехать на машине моего отца 2011 года, W02, даже если это будет всего лишь короткий заезд. Просто испытать это поколение машин будет невероятно! Знание того, что он гонялся на этой машине, делает её особенной, и это будет много эмоций. Мне посчастливилось управлять одной из его машин «Бенеттон» и некоторыми из «Феррари», но это будет первый раз за рулём «Мерседеса», которым он управлял. Я уверен, что выйду из него с широкой улыбкой на лице», — сказал Шумахер.

W02 был вторым автомобилем, разработанным и построенным Mercedes Grand Prix после покупки команды в 2009 году. На ней выступали Михаэль и Нико Росберг.