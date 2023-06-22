Джордан: Ферстаппен так хорош, что из-за него гонки скучнее, чем в эру Михаэля Шумахера

Бывший владелец команды Формулы-1 «Джордан» Эдди Джордан высказался о доминировании гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена в нынешнем сезоне.

Нидерландский пилот выиграл шесть этапов Гран-при из восьми состоявшихся в нынешнем сезоне. На данный момент он лидирует в общем зачёте пилотов со 195 очками. Ферстаппен опережает своего напарника Серхио Переса на 69 очков.

«Макс Ферстаппен со временем будет величайшим гонщиком всех времён. Но я должен признаться, что последние гонки смотреть мне не понравилось. Мне до смерти наскучил Макс, он настолько хорош. Из-за него гонки сейчас скучнее, чем в эру Михаэля Шумахера», — приводит слова Джордана Planet F1 с ссылкой на подкаст Formula For Success.

Следующий этап Гран-при пройдёт в Австрии с 30 июня по 2 июля.