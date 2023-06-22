«Феррари» в Австрии использует новое днище и программное обеспечение для системы ERS

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» собирается использовать обновлённое днище и программное обеспечение для системы ERS на Гран-при Австрии, сообщает итальянская версия Motorsport.

Новое днище было разработано с целью уменьшения эффекта дельфинирования. Ожидается, что дизайн будет более сложным по сравнению с предыдущей версией.

Изменения в работе ERS должны обеспечить менее резкое управление электрической мощностью во время ускорения и другое распределение этой мощности, чтобы иметь достаточную тягу в конце прямых. Итальянская команда стремится брать на вооружение те же методы, которыми пользуется «Ред Булл» для достижения преимущества в конце прямых.

Гран-при Австрии состоится с 30 июня по 2 июля.