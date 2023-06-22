Совладелец «Макларена» продал свою долю в команде за $ 510 млн
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Государственный инвестиционный фонд Бахрейна выкупил долю государственного фонда Саудовской Аравии в команде Формулы-1 «Макларен» за $ 510 млн, сообщает Sky Sports.
Отмечается, что речь идёт о выкупе привилегированных акций, которыми фонд Саудовской Аравии владел вместе с компанией Ares Management. Таким образом, инвестиционный фонд Бахрейна Mumtalakat стал самым крупным акционером компании. Данная сделка является частью плана совета директоров «Макларена» по приведению в порядок капитала организации.
Ни в «Макларене», ни в Mumtalakat не прокомментировали информацию об этом.
Напомним, в нынешнем сезоне Формулы-1 «Макларен» набрал 17 очков за восемь этапов и располагается на шестом месте в Кубке конструкторов.
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