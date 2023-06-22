В «Макларене» настроены продолжить разбирательство по поводу крыла Окона на ГП Канады

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказался на тему инцидента с трясущимся крылом гонщика «Альпин» Эстебана Окона во время Гран-при Канады.
Напомним, в конце гонки в Монреале пилот «Макларена» Ландо Норрис плотно преследовал Окона на трассе. Заднее крыло француза начало сильно трястись, ситуация показалась опасной Норрису и «Макларену» – если бы крыло оторвалось, то могло бы попасть в англичанина или в болельщиков на трибунах.
«Это было экстремально. Вы должны знать конструкцию своей машины. Вам нужно оценить, что не так.
Тогда вам нужно задаться вопросом: «Выгнал бы я свой болид и его компонент в таком состоянии?» Очень вероятно, что ответ — нет, никто бы так не поехал.
Итак, я думаю, что здесь возникает чувство ответственности, которое каждая команда может интерпретировать по-своему.
Я хотел бы надеяться, что, если делегат ФИА или директор гонки посчитают это просто разумно опасным, они вмешаются. Мы обязательно зададим вопрос о том, насколько безопасной была ситуация, по их мнению», – приводит слова Стеллы портал Motorsport.
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