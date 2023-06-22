В «Мерседесе» рассказали, какие повреждения получил в аварии болид Расселла

Технический директор «Мерседеса» Майк Эллиот поведал о том, какие поломки получил болид британца Джорджа Расселла из-за аварии на Гран-при Канады.

«Сам по себе сход был из-за износа тормозной системы, а не из-за последствий аварии. В Канаде тебе приходится жать на тормоза активно и очень часто.

С точки зрения повреждений, полученных вследствие аварии, нам повезло. Пострадало переднее крыло, но мы его сразу заменили. Также был урон шине и ободу, но это мы тоже исправили на пит-стопе. Днище и заднее антикрыло почти не пострадали.

Однако, когда у вас есть шунт такой величины, он всегда будет нарушить работу автомобиля. Такая поломка оставляет автомобиль не совсем сбалансированным, Джорджу пришлось иметь с этим дело до конца гонки», – приводит слова Эллиота портал RacingNews365.