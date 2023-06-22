Вассёр рассказал, что Леклер признал свою ошибку во время квалификации Гран-при Канады

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался насчёт неудачной квалификации монегаска Шарля Леклера на прошедшем Гран-при Канады, рассказав о беседе с гонщиком.

Напомним, во время квалификации к гонке в Монреале у команды и Шарля возникли разногласия по поводу шинной тактики. Леклер не прошёл в третий сегмент и обвинил в этом команду.

«У нас была хорошая дискуссия, и он сказал: «Ладно, я был неправ». Знаете, я всегда пытаюсь защищать своих ребят, гонщиков перед командой. Я отлично понимаю их настрой, когда они выскакивают из машины после плохих результатов и их кто-то спрашивает: «Были ли вы довольны стратегией?» Конечно, они ответят: «Нет».

Разумеется, они никогда не скажут: «Да, стратегия была супер, просто я чёртов урод, а тактика супер!»

Самое важное – поговорить сначала с командой. Это мы и сделали после квалификации. Всё прошло спокойно, беседа была открытой и конструктивной», – приводит слова Вассёра портал Autosport.