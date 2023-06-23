Статистика: ни один гонщик не завершил все гонки сезона-2023 впереди напарника

Статистический портал Formula Data Analysis подвёл промежуточные итоги текущего сезона в Формуле-1, посчитав, сколько раз напарники опережали друг друга на Гран-при.

Лидерами по этому показателю оказались пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода – оба приехали выше своего партнёра по команде семь раз из восьми возможных. При этом равный счёт можно наблюдать только в «Альпин» и «Хаасе».

Счёт между напарниками в сезоне-2023:

«Ред Булл»: Ферстаппен 6-2 Перес;

«Астон Мартин»: Алонсо 7-1 Стролл;

«Феррари»: Сайнс 5-3 Леклер;

«Мерседес»: Хэмилтон 6-2 Расселл;

«Альфа Ромео»: Боттас 5-3 Чжоу;

«Альпин»: Гасли 4-4 Окон;

«Уильямс»: Албон 6-2 Сарджент;

«Альфа Таури»: Цунода 7-1 де Врис;

«Хаас»: Хюлькенберг 4-4 Магнуссен;

«Макларен»: Норрис 5-3 Пиастри.