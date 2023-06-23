Бергер: я быстро понял, что средств для борьбы с Айртоном Сенной просто нет

Бывший пилот Формулы-1 Герхард Бергер высказался о соперничестве с товарищем по команде Айртоном Сенной в «Макларене».

«Я пришёл в «Макларен» с полной уверенностью в себе и думал, что я самый быстрый. Но тут появился Айртон, и я быстро понял, что средств для борьбы с ним просто нет. У него была не только безумная базовая скорость, но и полная готовность сделать всё возможное для достижения успеха. В какой-то момент я смирился с тем, что больше не вижу в нём своего соперника», — приводит слова Бергера Sport1.de.

Напомним, перед стартом сезона-1994 Сенна перешёл в «Уильямс» на место ушедшего из Формулы-1 Алена Проста. Во время третьего этапа чемпионата в Имоле Сенна трагически погиб, врезавшись в стену на большой скорости. Он был трёхкратным чемпионом мира.

Самые доминирующие команды в истории Формулы-1: