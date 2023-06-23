Бергер: я быстро понял, что средств для борьбы с Айртоном Сенной просто нет

Бывший пилот Формулы-1 Герхард Бергер высказался о соперничестве с товарищем по команде Айртоном Сенной в «Макларене».
«Я пришёл в «Макларен» с полной уверенностью в себе и думал, что я самый быстрый. Но тут появился Айртон, и я быстро понял, что средств для борьбы с ним просто нет. У него была не только безумная базовая скорость, но и полная готовность сделать всё возможное для достижения успеха. В какой-то момент я смирился с тем, что больше не вижу в нём своего соперника», — приводит слова Бергера Sport1.de.
Напомним, перед стартом сезона-1994 Сенна перешёл в «Уильямс» на место ушедшего из Формулы-1 Алена Проста. Во время третьего этапа чемпионата в Имоле Сенна трагически погиб, врезавшись в стену на большой скорости. Он был трёхкратным чемпионом мира.
Самые доминирующие команды в истории Формулы-1:
- 23 июня 2023
-
10:53
-
10:09
-
00:54
-
00:36
- 22 июня 2023
-
22:16
-
21:47
-
21:24
-
21:01
-
20:14
-
19:41
-
19:22
-
18:20
-
17:48
-
17:26
-
16:27
-
16:23
-
15:45
-
15:01
-
14:45
-
14:00
-
13:49
-
12:34
-
12:28
-
12:11
-
12:09
-
11:35
-
10:31
-
10:23
-
10:13
-
04:25
-
00:15
- 21 июня 2023
-
23:10
-
22:40
-
21:57
-
21:19