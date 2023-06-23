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Инженер «Мерседеса»: мы всего в одном обновлении от победы

Инженер «Мерседеса»: мы всего в одном обновлении от победы
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Один из инженеров «Мерседеса», имя которого не раскрывается, заявил, что после очередного обновления команда сможет бороться за победу.

«Мы всего в одном обновлении от победы», — приводит слова инженера GrandPX.news со ссылкой на Auto Motor und Sport.

В настоящий момент в Кубке конструкторов уверенно лидирует «Ред Булл», имея в активе 321 очко. На втором месте немецкая команда «Мерседес» (167 баллов). Топ-3 замыкает «Астон Мартин», на счету которого 154 очка. Следующий этап Формулы-1, Гран-при Австрии, состоится с 30 июня по 2 июля.

В «Мерседесе» показали, как вернули Алонсо кубок за третье место:

Ранее о планах команды по дальнейшему обновлению авто высказался её руководитель Тото Вольф.

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