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Зебры, кабан и пчела помешали гонщикам на этапе чемпионата мира по ралли в Кении

Зебры, кабан и пчела помешали гонщикам на этапе чемпионата мира по ралли в Кении
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Гонщики, участвующие в Ралли Кении, рассказали о трудностях, с которыми они столкнулись во время соревнований при прохождении второго спецучастка. Этап в африканской стране проходит в настоящий момент. Так, бельгиец Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) сообщил, как на мгновение потерял концентрацию из-за пчелы.

«Мы выехали с трассы, потому что проблема на самом деле оказалась большой», — приводит слова Нёвиля Motorsport.

Эстонец Отт Тянак (M-Sport Ford WRT) потерял лидерство, столкнувшись с кабаном и группой зебр, в результате чего пересёк финишную черту с отставанием в 15,2 секунды.

«Это было похоже на поездку в зоопарк. Сначала мы встретили на дороге кабана, а потом нам попалась группа зебр, которым было абсолютно всё равно, что мы приближаемся к ним», — сказал Тянак.

Некоторые другие гонщики также признались, что испытали трудности из-за зебр. Победителем этапа в итоге стал француз Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRT). Ралли Кении завершится 25 июня.

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