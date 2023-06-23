Команды Формулы-1 поздравили сотрудниц с Международным днём женщин в инженерии

Сегодня, 23 июня, отмечается Международный день женщин-инженеров. Команды Формулы-1 не упустили возможность отметить вклад собственных сотрудниц в работу организаций.
Официальный аккаунт «Мерседеса» выложил следующее сообщение в социальных сетях: «Поздравляем с Международным днём женщин в инженерии! Сегодня мы хотим отметить всех инновационных женщин-инженеров в нашем виде спорта, а также по всему миру. Мы работаем над тем, чтобы вдохновить следующее поколение».
Женщины-инженеры команды «Мерседес»
Фото: Официальный аккаунт «Мерседес» в социальных сетях
Команда «Уильямс» выложила интервью с различными сотрудницами организации, где женщины смогли рассказать о преимуществах в карьере инженера.
«Хаас» организовала онлайн-конференцию своих сотрудниц со студентками-инженерами, выложив запись разговора в своих социальных сетях.
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