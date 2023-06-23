Ферстаппен отреагировал на то, что сравнялся с Сенной по победам в Формуле-1

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о 41-й победе за карьеру в Гран-при Формулы-1. По этому показателю Ферстаппен сравнялся с трёхкратным чемпионом мира легендарным бразильцем Айртоном Сенной.

«Конечно, сравняться с Айртоном – что-то невероятное. Я горжусь таким достижением, но надеюсь, что на этом ничего не закончится и мы сможем выиграть больше гонок», — приводит слова Ферстаппена F1i.

41-ю победу Ферстаппен одержал на Гран-при Канады. Рекордсменом Формулы-1 по победам является британец Льюис Хэмилтон (103).

В настоящий момент Ферстаппен уверенно лидирует в общем зачёте пилотов, имея в активе 195 очков. На втором месте товарищ Ферстаппена по команде Серхио Перес, на счету которого 126 баллов. Топ-3 замыкает Фернандо Алонсо (117 очков).

Ферстаппена заметили за рулём новой «Феррари» в автосалоне: