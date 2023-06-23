«Феррари» протестирует новое днище перед ГП Австрии в рамках съёмочного дня во Фьорано

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» проведёт тесты нового днища в рамках съёмочного дня во Фьорано, который пройдёт на следующей неделе во вторник, 27 июня. Об этом информирует Formu1a.uno. Кроме того, говорится, что «Феррари» протестирует переднее антикрыло и передние воздухозаборники тормозов.

Напомним, ранее сообщалось, что на Гран-при Австрии «Скудерия» намерена использовать обновлённое днище и программное обеспечение для системы ERS. Целью разработки нового днища является уменьшение эффекта дельфинирования. Ожидается, что дизайн будет более сложным по сравнению с предыдущей версией.

В настоящий момент «Феррари» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 122 очка. Уверенно лидирует гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл» (321 балл).

Этап в Шпильберге пройдёт с 30 июня по 2 июля.

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