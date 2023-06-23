Назван Гран-при, на котором «Мерседес» может объявить о новом контракте с Хэмилтоном

Новый контракт британского пилота Льюиса Хэмилтона с «Мерседесом» будет окончательно оформлен и может быть объявлен на Гран-при Великобритании. Об этом информирует Sky Sports. Нынешнее соглашение Хэмилтона с немецким гоночным коллективом истекает в конце этого года. Ранее Льюис признавался, что не хочет уходить из «Мерседеса».

Гран-при Великобритании состоится с 7 по 9 июля.

В настоящий момент Хэмилтон занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов Формулы-1, имея в активе 102 очка. Возглавляет рейтинг Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл» (195 баллов). На втором месте товарищ Ферстаппена по команде Серхио Перес, на счету которого 126 баллов. Топ-3 замыкает Фернандо Алонсо (117 очков).

Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом: