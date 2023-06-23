Фирма, владеющая «Питтсбургом», «Миланом» и «Тулузой», станет инвестором «Альпин»

Известный журналист и эксперт Формулы-1 Джо Сейвуд рассказал о новом инвесторе команды «Альпин».

«Ранее сообщалось, что в течение нескольких месяцев «Альпин» объявит о новом инвесторе. Позднее стало известно, что это будет фирма из США. Теперь источники в мире инвестиций говорят, что в этом будет участвовать RedBird Capital Partners, которая в последние годы наращивала свой спортивный портфель, приобретя футбольные клубы «Милан» и «Тулузу», а также значительную долю в Fenway Sports Group, владеющей бейсбольной командой «Бостон Ред Сокс» и футбольным клубом «Ливерпуль», в дополнение к их двум стадионам и 50-процентной доле в команде Roush Fenway Keselowski в серии NASCAR.

RedBird также владеет хоккейной командой «Питтсбург Пингвинз» и другими спортивными компаниями.

Фирма, основанная Джерри Кардиналом, занимается инвестициями в самые разные отрасли. Обсуждения продолжаются с конца прошлого года, и «Альпин» намерен использовать вырученные средства для вложения в команду Формулы-1 и бренд «Альпин». Что пока неясно, так это будет ли RedBird действовать в одиночку или вместе с другими спортивными инвесторами. Так или иначе, доля в «Альпин» — последняя значительная доля, доступная в любой из 10 команд Формулы-1, пока кто-то из владельцев не решит продать свою», — написал Сейвуд в своём блоге.