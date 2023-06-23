Попов: у Переса всё разладилось, его отставание от Макса в гоночном темпе было пугающим

Известный российский комментатор Алексей Попов высказался о выступлениях мексиканского гонщика «Ред Булл» Серхио Переса в последних гонках.
«У Чеко разладилось всё, причём «Ред Булл» даже не сильно модернизировал машину. В прошлом году можно было сказать, что сначала машина подходила больше Пересу, а потом её переделали под Ферстаппена, но сейчас такого нет. Просто мексиканец как-то слишком хорошо начал сезон. Серхио с папой решил, что сейчас поборется за титул, а потом трижды подряд не попал в третий сегмент квалификации. Чтобы на доминирующей машине трижды подряд не попасть в третий сегмент — надо постараться.
В Монреале тактика команды вывела его на шестое место. Казалось, он догонит «Феррари», но отставание стабилизировалось, а потом увеличилось. Он поехал за мягкими шинами, чтобы взять лучший круг, и это было сделано от безнадёжности. Отставание от Макса в гоночном темпе было пугающим», — рассказал Попов в своём подкасте «Гаснут огни».
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