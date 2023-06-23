Главный стратег «Ред Булл» сравнила гонку с настольной игрой

Главный стратег «Ред Булл» Ханна Шмитц заявила, что её работа похожа на настольную игру.
«Я всегда говорю, что это правда похоже на настольную игру. Просто результаты действительно важны — вы должны всё делать правильно.
Гонщики — это не обязательно фигуры, которые вы всегда можете заставить двигаться так, как вам хочется, потому что нужно учитывать ограничения автомобиля и постоянно управлять рисками. Здесь не бывает правильного или неправильного ответа.
Всё дело в том, чтобы использовать всю информацию, данные и мнения людей, что, я думаю, и делает эту работу действительно уникальной.
Дело не только в цифрах, вы не можете просто написать формулу и всегда побеждать, используя эту стратегию. Речь идёт о том, что нужно брать во внимание погоду, мнения и ощущения гонщиков, так что есть ещё много разных вещей», — приводит слова Шмитц RacingNews365.
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