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Ник де Врис: не совсем справедливо оценивать успешность результатов только по цифрам

Ник де Врис: не совсем справедливо оценивать успешность результатов только по цифрам
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Нидерландский гонщик «Альфа Таури» Ник де Врис высказался о том, что не считает справедливым подход, когда успехи пилотов оцениваются только на основании результатов в гонках.

«Лично я не измеряю успешность выступлений только цифрами, потому что мне этот подход кажется несправедливым. В первую очередь в отношении всей остальной проделанной тобой работы. Мне кажется несправедливо оценивать так твою работу и то время, что ты тратишь на достижение целей. Пусть к успеху никогда не бывает простым и линейным, всегда нужно стремиться стать лучше», — приводит слова де Вриса GPBlog.

Ник де Врис в нынешнем сезоне дебютировал в Формуле-1, став пилотом «Альфа Таури». У него ни одного очка в первых восьми гонках.

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