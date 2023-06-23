Култхард — о Стролле: всегда наступает момент, когда нельзя продолжать оправдываться

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард высказался о будущем канадского гонщика «Астон Мартин» Лэнса Стролла в Формуле-1.
«Секундомер не лжёт. Это простое утверждение, и в нём истина. Нет, я не говорю, что Стролл недостаточно хорош, он ведь выиграл всё на пути в Формулу-1. Да, ему не везло в некоторых гонках, но, например, стоит ли удивляться, что в Монако, где одна из самых сложных квалификационных сессий, первый ряд заняли два блестящих таланта — Ферстаппен и Алонсо? Всегда наступает момент, когда нельзя продолжать оправдываться. В гонках всё решает секундомер, и в какой-то и момент по нему будут решать, что делать команде дальше. Конечно, не каждый пилот такой же выдающийся, как Михаэль Шумахер, но в какой-то момент нужно принять решение», — сказал Култхард в подкасте Formula for Success.
Лэнс Стролл в нынешнем сезоне в первых восьми этапах набрал 37 очков и располагается на восьмом месте.
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