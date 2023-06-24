Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Франц Тост: де Врис знает, как выигрывать гонки и титулы

Франц Тост: де Врис знает, как выигрывать гонки и титулы
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост высказался о том, что пилот его команды Ник де Врис пока не набрал ни одного очка в текущем сезоне Формулы-1.

«Я всегда говорил, что в наше время гонщикам сложнее дебютировать в Формуле-1, так как они начинают сезон на незнакомых им трассах. Ник не знал трассы в Австралии, в Саудовской Аравии, в Майами, а в Баку и вовсе был этап со спринтом, и после одной тренировки была квалификация. В результате гонщикам очень сложно. Я говорил Нику, что он должен сохранять концентрацию и быть уверенным в себе, так как мы знаем, что он может делать свою работу хорошо.

Он выигрывал в Формуле-3, выигрывал в Формуле-2, стал чемпионом в Формуле-Е. Это значит, что де Врис знает, как выигрывать гонки и титулы. Нужно лишь обрести уверенность, а команда должна предоставить ему хорошую машину», — приводит слова Тоста официальный сайт Формулы-1.

Материалы по теме
Ник де Врис: не совсем справедливо оценивать успешность результатов только по цифрам
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023