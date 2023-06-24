Перес назвал черту, которую он намерен перенять у Ферстаппена
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Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес заявил, что ему нужно быть более стабильным и последовательным, чтобы конкурировать с партнёром по команде Максом Ферстаппеном.
«Я думаю, Ферстаппен смог показать себя тогда, когда это важно – в квалификациях, – и у него вообще не было плохих выходных в этом году. И я думаю, это то, что и мне нужно. Я больше не могу позволить себе проводить неудачные уикенды.
Думаю, у меня было два или три неудачных уикенда в текущем сезоне, так что мне действительно нужно избавиться от этого и поддерживать стабильность на высоком уровне, потому что Макс был действительно хорош и последователен на протяжении всего этого периода», — приводит слова Переса Racingnews365.
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