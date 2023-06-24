В «Астон Мартин» рассказали, как травма мешала Строллу в начале сезона

Технический директор британской команды Формулы-1 «Астон Мартин» Дэн Фэллоуз рассказал о травме, полученной пилотом команды Лэнсом Строллом перед стартом текущего сезона во время катания на велосипеде.

«Первое, что нужно сказать, это то, что он удивил тем, что ему удалось сесть за руль в Бахрейне и показать ту скорость, которую он продемонстрировал. И затем, в последующих гонках, да, я имею в виду, что у него, очевидно, были небольшие проблемы с последствиями травмы и с его физической формой. Но, на самом деле, он проявил невероятную смелость, особенно в начале сезона.

Он должен обрести уверенность в себе, в том, как он ощущает себя физически, и в том, как он может чувствовать машину. Но, честно говоря, я думаю, ему не потребовалось много времени, чтобы освоиться. Я считаю, что сейчас он намного счастливее за рулём этой машины, он явно чувствует себя намного лучше, и я думаю, что в Монако, например, он продемонстрировал это», — приводит слова Фэллоуза Racingnews365.