Марко рассказал о будущем сотрудничестве с «Альфа Таури», несмотря на низкие результаты

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о результатах «Альфа Таури» в текущем сезоне Формулы-1.
«Мы недовольны текущими результатами «Альфа Таури», как и они сами. Но их основная задача по-прежнему заключается в том, чтобы обучить наши молодые таланты, чтобы они могли сделать следующий шаг. Это хорошо работало в прошлом, и нынешний пример Юки Цуноды показывает, что даже сегодня, несмотря на всё ещё невыразительный результат по очкам, это всё ещё работает.
Мы надеемся, что «Альфа Таури» сможет улучшить результаты в этом году, и на будущее мы планируем расширить сотрудничество с «Ред Булл» в пределах, разрешённых регламентом, чтобы можно было эффективно использовать больше возможностей. Для этого планируется, что часть команды отправится в Англию», — приводит слова Марко F1-Insider.
«Альфа Таури» занимает последнее место в текущем розыгрыше Кубка конструкторов, набрав лишь два очка.
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