Петер Уиндзор заявил, что разрыв между Алонсо и Строллом не говорит об уровне Феттеля
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Известный аналитик Петер Уиндзор поделился мнением о конкуренции в «Астон Мартин», сравнив немца Себастьяна Феттеля и испанца Фернандо Алонсо в плане соперничества с канадским гонщиком Лэнсом Строллом.
«На самом деле Стролл выглядит против Алонсо хуже, чем с кем-либо другим, правда? Это многое говорит об уровне Фернандо, но совершенно ничего – о способностях Феттеля», – приводит слова Уиндзора портал PlanetF1.
Напомним, Алонсо завершил впереди Стролла семь из восьми гонок текущего сезона в Формуле-1. Испанец занимает третье место в личном зачёте, набрав 117 очков. Лэнс – восьмой с 37 баллами.
Себастьян Феттель покинул Формулу-1 по окончании прошлого сезона. Его последней командой был как раз «Астон Мартин».
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