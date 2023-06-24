Петер Уиндзор заявил, что разрыв между Алонсо и Строллом не говорит об уровне Феттеля

Известный аналитик Петер Уиндзор поделился мнением о конкуренции в «Астон Мартин», сравнив немца Себастьяна Феттеля и испанца Фернандо Алонсо в плане соперничества с канадским гонщиком Лэнсом Строллом.

«На самом деле Стролл выглядит против Алонсо хуже, чем с кем-либо другим, правда? Это многое говорит об уровне Фернандо, но совершенно ничего – о способностях Феттеля», – приводит слова Уиндзора портал PlanetF1.

Напомним, Алонсо завершил впереди Стролла семь из восьми гонок текущего сезона в Формуле-1. Испанец занимает третье место в личном зачёте, набрав 117 очков. Лэнс – восьмой с 37 баллами.

Себастьян Феттель покинул Формулу-1 по окончании прошлого сезона. Его последней командой был как раз «Астон Мартин».