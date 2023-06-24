Американские владельцы Формулы-1 могут приобрести «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед»

Американская компания Liberty Media, владеющая элитной гоночной серией Формула-1, нацелилась на приобретение клуба английской Премьер-лиги.

По информации Daily Express, главными вариантами для инвесторов представляются футбольные клубы «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», так как они являются единственными топ-командами, которые теоретически можно приобрести в данный момент.

В 2017 году Liberty Media приобрела Формулу-1, купив её у бывшего владельца Берни Экклстоуна за £ 3,3 млрд. Также американская компания владеет бейсбольным клубом «Атланта Брэйвз».

«Я бы оспорил вариант с покупкой по дешёвке. Мы бы хотели приобрести клуб по справедливой цене, а потом наращивать её.

У меня есть пара мыслей на этот счёт. Благодаря проекту Формулы-1 и «Атланта Брэйвз» я уверен, что у нас есть лучшая команда по управлению бейсбольным клубом, создающая отличный продукт на поле по разумной цене и с долгосрочным будущим. Более того, у нас есть классные молодые игроки, которые хорошо организованы по контрактам.

Мы добились успеха в Формуле-1, заработали репутацию в спорте и готовы повторить это.

Клубы английской Премьер-лиги? Нет ничего, что бы мы не изучали. Это не значит, что мы готовы покупать всё, но мы рассматриваем множество вариантов, потому что считаем спорт действительно привлекательной инвестицией. Мне кажется, что опыт, полученный нашими менеджерами, может помочь нам и в других видах спорта», – заявил руководитель Liberty Media Грег Маффей во время интервью Walker Webcast.