Команды Формулы-1 откажутся от использования шин без термочехлов

Команды Формулы-1 отказались от инициативы производителя шин «Пирелли» по использованию резины без термочехлов, начиная с сезона-2024, сообщает Autosport.
Ранее в «Пирелли» предложили с нового сезона не использовать специальные термочехлы, в которых команды хранят резину перед выездом на трассу или пит-стопом. «Грелки» позволяют поддерживать требуемую температуру шин, из-за чего при выезде на трассу гонщикам не нужно долго прогревать резину.
На трассе в Барселоне пилот «Мерседеса» Джордж Расселл протестировал новинку от «Пирелли», оставшись недовольным поведением машины и назвав нововведение опасным, – по мнению британца, оно может способствовать большому количеству аварий.
Представители «Ред Булл», «Альпин», «Астон Мартин» и других команд также не поддержали инициативу «Пирелли», обозначив разного рода проблемы, которые могут возникнуть.
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